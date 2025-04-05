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Сирський: Сили оборони збільшили ефективність безпілотних систем на полі бою

Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті.

Сирський: Сили оборони збільшили ефективність безпілотних систем на полі бою
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

ЗСУ підвищили ефективність використання безпілотних систем на фронті, досягнувши рекордних результатів. Продовжується робота щодо збільшення кількості та спроможності безпілотників на оптоволокні. 

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал Олександр Сирський провів щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем.

Завдяки використанню безпілотних апаратів, Сили оборони України мають можливість ефективно вражати ворога та його техніку, зокрема артилерією, а головне — зберігати життя наших військових. Він підкреслив важливість безпілотників для збереження людських ресурсів на полі бою.

Заслухавши звіт командування Сил безпілотних систем, було озвучено, що за березень цього року безпілотники різних типів знищили понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому.

У результаті роботи безпілотних систем було також значно збільшено їх кількість та ефективність. Безпілотні комплекси, що здатні діяти на дистанції до 20 км, вже працюють на фронті, підвищуючи бойову спроможність наших військ.

Продовжується боротьба з ворожими безпілотниками, і значний прогрес досягнуто у знищенні ворожих розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня. За березень було знешкоджено близько тисячі таких дронів завдяки злагодженій роботі систем ППО та дронів-перехоплювачів.

Велика увага приділяється також протидії ворожим безпілотним системам. Для цього впроваджуються новітні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які значно збільшили кількість систем ближньої дії, забезпечуючи захист наших підрозділів від атак ворожих дронів.

За словами Головкома, безпілотні системи стрімко розвиваються, і важливо постійно слідкувати за технологічними новаціями, впроваджуючи найкращий досвід на практиці.

  • Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Амага-10". 
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