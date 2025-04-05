На Харківщині вантажівка підірвалась на російській міні

У суботу 5 квітня поблизу м. Балаклія на Харківщині вантажівка підірвалась на вибухонебезпечному предметі. Водій зазнав важких травм.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"5 квітня, рухаючись ґрунтовою дорогою на краю лісу, водій вантажівки «IVECO DAILY» наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет", — ідеться у повідомленні.
Інцидент стався на околиці м. Балаклія Ізюмського району.
Внаслідок вибуху 39-річний водій отримав важкі поранення.
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