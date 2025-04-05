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На Харківщині вантажівка підірвалась на російській міні

39-річний водій отримав важкі поранення.

На Харківщині вантажівка підірвалась на російській міні
Фото: ДСНС

У суботу 5 квітня поблизу м. Балаклія на Харківщині вантажівка підірвалась на вибухонебезпечному предметі. Водій зазнав важких травм.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"5 квітня, рухаючись ґрунтовою дорогою на краю лісу, водій вантажівки «IVECO DAILY» наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет", — ідеться у повідомленні.

Інцидент стався на околиці м. Балаклія Ізюмського району.

Внаслідок вибуху 39-річний водій отримав важкі поранення.

  • З початку широкомасштабної агресії РФ від російських мін 336 осіб загинули, з них — 18 дітей, ще 825 поранені. 
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