Від детонації російських мін в Україні загинули 18 дітей, ще 22 — поранені

З початку широкомасштабного вторгнення РФ 336 осіб загинули внаслідок нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами.

З початку широкомасштабної агресії РФ від російських мін 336 осіб загинули, з них — 18 дітей, ще 825 поранені.

Про це повідомляє ДСНС України.

"З лютого 2022 року 336 людей, з них 18 дітей, загинули від вибухонебезпечних предметів, 825 людей, із них 92 дітей, було поранено", — ідеться у повідомленні.

Близько 139 тисяч км² (23% від загальної площі України) досі є потенційно небезпечними та потребують обстеження саперами. Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій. Вже обстежено 1 746 км² і знищено 565 832 боєприпаси.

Фото: ДСНС України

У ДСНС нагадали людям, що якщо дорослі чи діти побачили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, то не потрібно підходити до нього чи чіпати його – потрібно зателефонувати на 101.