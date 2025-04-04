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Від детонації російських мін в Україні загинули 18 дітей, ще 22 — поранені

З початку широкомасштабного вторгнення РФ 336 осіб загинули внаслідок нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами.

Від детонації російських мін в Україні загинули 18 дітей, ще 22 — поранені
Фото: EPA/UPG

З початку широкомасштабної агресії РФ від російських мін 336 осіб загинули, з них — 18 дітей, ще 825 поранені. 

Про це повідомляє  ДСНС України.

"З лютого 2022 року 336 людей, з них 18 дітей, загинули від вибухонебезпечних предметів, 825 людей, із них 92 дітей, було поранено", — ідеться у повідомленні.

Близько 139 тисяч км² (23% від загальної площі України) досі є потенційно небезпечними та потребують обстеження саперами. Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій. Вже обстежено 1 746 км² і знищено 565 832 боєприпаси.

Фото: ДСНС України

У ДСНС нагадали людям, що якщо дорослі чи діти побачили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, то не потрібно підходити до нього чи чіпати його – потрібно зателефонувати на 101.

  • Міністерство оборони України опрацьовує можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. 
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