Від детонації російських мін в Україні загинули 18 дітей, ще 22 — поранені

З початку широкомасштабної агресії РФ від російських мін 336 осіб загинули, з них — 18 дітей, ще 825 поранені.
Про це повідомляє ДСНС України.
"З лютого 2022 року 336 людей, з них 18 дітей, загинули від вибухонебезпечних предметів, 825 людей, із них 92 дітей, було поранено", — ідеться у повідомленні.
Близько 139 тисяч км² (23% від загальної площі України) досі є потенційно небезпечними та потребують обстеження саперами. Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій. Вже обстежено 1 746 км² і знищено 565 832 боєприпаси.
У ДСНС нагадали людям, що якщо дорослі чи діти побачили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, то не потрібно підходити до нього чи чіпати його – потрібно зателефонувати на 101.
- Міністерство оборони України опрацьовує можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту.