Внаслідок вибуху автомобіля в місті Дніпро в п'ятницю вранці загинув голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько. Поліція кваліфікувала подію як теракт (ч. 3 ст. 258 КК).
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Для розслідування злочину створена спільна зі всіма правоохоронними структурами слідча комісія. На оперативній нараді було визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб для дестабілізації ситуації в країні, неприязні стосунки загиблого з імовірним злочинцем і професійна діяльність загиблого.
На місці працював перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, керівництво ГУНП у Дніпропетровській області, СБУ та прокуратури.
Наразі здійснено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.
- Як повідомлялося, сьогодні вранці в Дніпрі вибухнув автомобіль. В результаті постраждали дві людини - голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько та його дружина. Пізніше чоловік помер у лікарні.