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Вибух автомобіля в Дніпрі: поліція розслідує вбивство посадовця за статтею "теракт"

Правоохоронці розглядають три версії. 

Вибух автомобіля в Дніпрі: поліція розслідує вбивство посадовця за статтею "теракт"
Місце вибуху
Фото: Нацполіція

Внаслідок вибуху автомобіля в місті Дніпро в п'ятницю вранці загинув голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько. Поліція кваліфікувала подію як теракт (ч. 3 ст. 258 КК).

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Для розслідування злочину створена спільна зі всіма правоохоронними структурами слідча комісія. На оперативній нараді було визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб для дестабілізації ситуації в країні, неприязні стосунки загиблого з імовірним злочинцем і професійна діяльність загиблого.

На місці працював перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, керівництво ГУНП у Дніпропетровській області, СБУ та прокуратури. 

Наразі здійснено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття. 

  • Як повідомлялося, сьогодні вранці в Дніпрі вибухнув автомобіль. В результаті постраждали дві людини - голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько та його дружина. Пізніше чоловік помер у лікарні.
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