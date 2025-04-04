Внаслідок вибуху автомобіля в місті Дніпро в п'ятницю вранці загинув голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько. Поліція кваліфікувала подію як теракт (ч. 3 ст. 258 КК).

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Для розслідування злочину створена спільна зі всіма правоохоронними структурами слідча комісія. На оперативній нараді було визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб для дестабілізації ситуації в країні, неприязні стосунки загиблого з імовірним злочинцем і професійна діяльність загиблого.

На місці працював перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, керівництво ГУНП у Дніпропетровській області, СБУ та прокуратури.

Наразі здійснено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.