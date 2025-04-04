У Силах безпілотних систем створили жіночий підрозділ "Гарпії"

У Силах безпілотних систем ЗСУ ініціювали створення жіночого підрозділу "Гарпії", де добровольці будуть виконувати бойові завданні із застосуванням БПЛА та наземних дронів.

Про це повідомила речниця Сил безпілотних систем ЗСУ Ольга Мельошина, передає Укрінформ.

"Ідея створення підрозділу виникла у командира підрозділу «Гарпії» Дарії на псевдо «ДШК». Командирка покладає надії, що жінки-військовослужбовиці, які бажають долучитися до Сил безпілотних систем, зможуть бути корисними саме на бойових посадах, а саме - пілотами", - зазначила вона.

Речниця зауважила, що перед початком служби у підрозділі добровольці проходитимуть базову загальну військову підготовку, яка триває 45 днів. Надалі дівчата будуть проходити фахову підготовку 30-45 днів в залежності від засобу, який вони оберуть для виконання бойових завдань.