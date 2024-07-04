​Уряд дозволив закуповувати українські дрони через Prozorro

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro - уряд ухвалив постанову. Логічний крок розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів. У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони", - написав він.
Федоров нагадав, що у лютому уряд вперше дозволив масову закупівлю дронів через Prozorro. Тоді йшлося про прилади іноземних виробників - Mavic, Autel та Matric. Тепер аналогічні умови розширені і на українських виробників.
Віцепрем’єр зазначив, що вся чутлива інформація стосовно цих закупівель буде закрита для широкого загалу.
- На початку лютого уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro. Зокрема, на платформі впровадили новий інструмент – рамкову угоду, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
- Тоді ж в уряді анонсували і закупівлю безпілотників через Prozorro.