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​Уряд дозволив закуповувати українські дрони через Prozorro

Уся чутлива інформація стосовно цих закупівель буде закрита для широкого загалу.

​Уряд дозволив закуповувати українські дрони через Prozorro
Запуск БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro - уряд ухвалив постанову. Логічний крок розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів. У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони", - написав він.

Федоров нагадав, що у лютому уряд вперше дозволив масову закупівлю дронів через Prozorro. Тоді йшлося про прилади іноземних виробників - Mavic, Autel та Matric. Тепер аналогічні умови розширені і на українських виробників.

Віцепрем’єр зазначив, що вся чутлива інформація стосовно цих закупівель буде закрита для широкого загалу.

  • На початку лютого уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro. Зокрема, на платформі впровадили новий інструмент – рамкову угоду, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
  • Тоді ж в уряді анонсували і закупівлю безпілотників через Prozorro.
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