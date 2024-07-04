​Уряд дозволив закуповувати українські дрони через Prozorro

Уся чутлива інформація стосовно цих закупівель буде закрита для широкого загалу.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro - уряд ухвалив постанову. Логічний крок розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів. У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони", - написав він.

Федоров нагадав, що у лютому уряд вперше дозволив масову закупівлю дронів через Prozorro. Тоді йшлося про прилади іноземних виробників - Mavic, Autel та Matric. Тепер аналогічні умови розширені і на українських виробників.

Віцепрем’єр зазначив, що вся чутлива інформація стосовно цих закупівель буде закрита для широкого загалу.