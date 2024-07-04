Раніше аналітики проєкту Deep State повідомили, що мікрорайон "Канал" в Часовому Яру повністю знищено.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у ефірі телемарафону повідомив про відхід Сили оборони із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.

“Мікрорайон, в який ворог зайшов, звісно, що утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців і позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені та більш підготовлені позиції, звісно ж, однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій”, – сказав речник.

Фото: Deep State

Зазначимо, раніше проєкт Deep State повідомив, що мікрорайон "Канал" (штабна назва "Новий") в Часовому Яру повністю стерто.

Нещодавно командир ТГр "Реванш" Богдан Ходаковський так описав ситуацію з мікрорайоном:

“Ворог повністю окупував район “Канал” міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактичного знищення усіх багатоповерхівок, росіяни досягли успіху. І попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини”, – повідомив Ходаковський.

Зазначимо, напередодні ОСУВ "Хортиця" повідомило про важку ситуацію в районі Часового Яру на Донеччині. Росіяни доставляють свою піхоту в район лісу, де вона спішується, роззосереджується та намагається штурмувати позиції українських захисників.