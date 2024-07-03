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ОСУВ "Хортиця" повідомило про важку ситуацію в районі Часового Яру на Донеччині

Росіяни доставляють свою піхоту в район лісу, де вона спішується, роззосереджується та намагається штурмувати позиції українських захисників.

ОСУВ "Хортиця" повідомило про важку ситуацію в районі Часового Яру на Донеччині
Часів Яр, вечір 25 червня
Фото: тг-канал 'Чорний Лебідь' ударна група 225 ОШБ

Ситуація в районі Часового Яру на Донеччині - критично важка. Бої з окупантами точаться на межі каналу Сіверський Донець — Донбас. 

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів «шторм-V», десантників та спецпризначенців.За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів", - зазначили в ОСУВ.

Військові розповіли про тактику ворога: росіяни доставляють свою піхоту в район лісу, де вона спішується, роззосереджується та намагається штурмувати позиції українських захисників.

"Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення своїх штурмових дій. Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 з яких на Часів Яр", - додали в ОСУВ.

  • 3 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворожа армія продовжує наступальні дії на Донеччині: на Покровському, Торецькому та Краматорському напрямках тривають запеклі бої.
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