Рух Чесно: помічниця Тищенка створила однойменну громадську організацію на зразок парламентської ТСК

Помічниця нардепа Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023 року створила громадську організацію “ТСК Нацресурс”.

Як повідомляє Рух ЧЕСНО, Андрієвська зареєструвала організацію із такою назвою після того, як парламент припинив діяльність тимчасової слідчої комісії Тищенка щодо вирубки лісів.

Як свідчать дані з YouControl, помічниця нардепа зареєструвала ГО 14 червня, а за місяць до цього Верховна Рада не затвердила проміжний звіт ТСК щодо можливої неефективності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції. Комісія припинила свою діяльність.

Водночас Тищенко продовжив писати на своїх сторінках у соцмережах про різні перевірки начебто у межах роботи ТСК “Нацресурс”, але при цьому нардеп офіційно не був членом жодної слідчої комісії парламенту.

Після останнього скандалу в Дніпрі, коли двоє осіб у камуфляжі із супроводу Тищенка затримали чоловіка у цивільному, з відео з'ясувалося, що у момент інциденту була присутні Евеліна Андрієвська.

На сайті ВР йдеться про те, що вона працює помічницею Тищенка на платній основі. А ЗМІ писали, що Андрієвська працювала з депутатом, ще коли він був ресторатором і телеведучим.

Микола Тищенко і ТСК "Нацресурс"

У жовтні 2022 року депутат ініціював створення тимчасової слідчої комісії "Нацресурс", яка, згідно з документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції.

В рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики.

Члени ТСК, пред'явивши посвідчення нардепа і за дорученням комісії можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної комісії.

У липні 2023 року нардеп повідомляв, що разом із Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Тищенко стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК "Нацресурс".

Протягом року нардеп регулярно повідомляв про "викриття колцентрів і ботоферм" в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. Більше того, він повідомляв також про перевірки об’єктів інфраструктури.

Скандал за участю Тищенка у Дніпрі