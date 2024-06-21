Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Росія всьоме за три місяці атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Росія всьоме за три місяці атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі

У мережі говорять, що нападниками були охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Микола Тищенко у Дніпрі в оточенні ймовірних нападників на військового
Фото: focus.ua

Поліція Дніпропетровщини на своїй сторінці у Facebook заявила про відкриття двох кримінальних проваджень щодо побиття в обласному центрі колишнього військовослужбовця.

Інцидент стався вдень 20 червня, коли 33-річний чоловік прогулювався середмістям разом з дитиною. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. Зловмисникам інкримінують умисне завдання легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі.

Спецпідрозділ "Кракен" у Telegram підтвердив, що постраждалим є їхній колишній службовець. Як пишуть у мережі, йдеться про Дмитра Павлова з позивним "Син".

Що ж до нападників, то вони, за інформацією із соцмереж, є охоронцями народного депутата Миколи Тищенка, який мав із Павловим конфлікт. Достеменно відомо, що Тищенко у четвер справді перебував у Дніпрі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies