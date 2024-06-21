Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі

У мережі говорять, що нападниками були охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Микола Тищенко у Дніпрі в оточенні ймовірних нападників на військового

Поліція Дніпропетровщини на своїй сторінці у Facebook заявила про відкриття двох кримінальних проваджень щодо побиття в обласному центрі колишнього військовослужбовця.

Інцидент стався вдень 20 червня, коли 33-річний чоловік прогулювався середмістям разом з дитиною. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. Зловмисникам інкримінують умисне завдання легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі.

Спецпідрозділ "Кракен" у Telegram підтвердив, що постраждалим є їхній колишній службовець. Як пишуть у мережі, йдеться про Дмитра Павлова з позивним "Син".

Що ж до нападників, то вони, за інформацією із соцмереж, є охоронцями народного депутата Миколи Тищенка, який мав із Павловим конфлікт. Достеменно відомо, що Тищенко у четвер справді перебував у Дніпрі.