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Росіяни агітують школярів з ТОТ Донеччини вступати на навчання на Камчатку

Росіяни агітують школярів з ТОТ Донеччини вступати на навчання на Камчатку
Росіяни агітують українських підлітків до навчання на Камчатці
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти агітують випускників захоплених шкіл Донецької області вступати до камчатського державного університету ім. Берінга.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Росіяни очікують на вступ но цього університету 90 учнів шкіл Дебальцевого, Світлодарська та Миронівського. 

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Окупанти обіцяють підліткам безкоштовне навчання, проживання та підвищенні стипендії. 

“Така “доброта” є частиною плану ворога з асиміляції українців серед народів імперії”, - зазначили в Центрі нацспротиву.

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