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На Луганщині окупанти конфіскують транспорт у цивільних

На Луганщині окупанти конфіскують транспорт у цивільних
На Луганщині окупанти конфіскують транспорт у цивільних (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

На Луганщині окупанти конфіскують транспорт у цивільних

Приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху.

Загарбники знову конфіскують у цивільних транспортні засоби на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомив Центр нацспротиву. 

“Йдеться вже про легкові автомобілі. Приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху. Інколи навіть і цього не потрібно аби позбутися машини”, - йдеться у повідомленні.

Раніше на Луганщині окупанти конфісковували спеціальний транспорт - екскаватори, трактори чи катери. А у Херсонській області колаборанти одномоментно відібрали близько 100 катерів у місцевого населення.

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