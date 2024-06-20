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Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Минулося без загиблих і постраждалих.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією
Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 20 червня, російські окупаційні війська завдали низки ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, артилерією та скидали боєприпаси з БпЛА. 

Окупанти поцілили по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах. 

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Обстрілами були пошкоджені 7 приватних будинків, господарська споруда знищена й 3 – понівечені. Також побиті 2 сонячні панелі, зачепило лінії електропередач і газогони. 

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

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