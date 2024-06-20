Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Сьогодні, 20 червня, російські окупаційні війська завдали низки ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, артилерією та скидали боєприпаси з БпЛА.
Окупанти поцілили по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах.
Обстрілами були пошкоджені 7 приватних будинків, господарська споруда знищена й 3 – понівечені. Також побиті 2 сонячні панелі, зачепило лінії електропередач і газогони.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.