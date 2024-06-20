Поліція затримала підлітків, які підпалили дві машини ТЦК на Одещині

На Одещині поліцейські викрили і затримали двох місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років. Днями в Роздільнянському районі вони облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Ми з’ясували, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять", - зазначив начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.
Змовившись, в один хлопці здійснили підпал двох автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший - знімав все на відео, яке вони скинули замовнику. Після цього зловмисники отримали гроші на картку і втекли на Миколаївщину.
Поліцейські розшукали підлітків і затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. У них вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії. Молодикам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
"В ході досудового розслідування встановлено, що дії замовника імовірно були спрямовані на підтрив боєздатності української армії, у зв’язку з чим на підставі ст. 216 КПК матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть передані до СБУ для проведення подальшого досудового розслідування за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури з додатковим внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу", - зазначили в поліції. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном.
Правоохоронці звернулися до батьків і закликали звернути увагу на такі випадки і пояснити дітям, що протиправні дії тягнуть за собою негативні наслідки.
"Також звертаємося до підлітків. У вас все життя попереду і багато в чому від ваших дій залежить, яким воно буде. Пам’ятайте, що гроші та інші блага не варті того, щоб заплямувати свою репутацію і частину життя провести у в’язниці", - додали в Нацполіції.
- У травні в Силах оборони попередили про підготовку Росією провокацій проти співробітників ТЦК.
- Раніше в Дніпрі Служба безпеки та Нацполіція затримали групу зловмисників, які на замовлення Росії підпалили військову машину і готували серію нових підпалів. Серед чотирьох підозрюваних – двоє 17-річних.
- Дніпро – не єдине місто, де Росія хотіла підривати авто військових ТЦК. Нещодавно в Запоріжжі “на гарячому” затримали російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів.
- Також днями в Києві затримали жінку із 14-річним сином, які за завданням росіян підпалили дві військові автівки у столиці.