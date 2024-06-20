Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція затримала підлітків, які підпалили дві машини ТЦК на Одещині

Їх розшукали у Миколаївській області.

Поліція затримала підлітків, які підпалили дві машини ТЦК на Одещині
Двоє підлітків підпалили авто ТЦК
Фото: Нацполіція

На Одещині поліцейські викрили і затримали двох місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років. Днями в Роздільнянському районі вони облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Ми з’ясували, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять", - зазначив начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Змовившись, в один хлопці здійснили підпал двох автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший - знімав все на відео, яке вони скинули замовнику. Після цього зловмисники отримали гроші на картку і втекли на Миколаївщину.

Поліцейські розшукали підлітків і затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. У них вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії. Молодикам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Фото: Нацполіція

"В ході досудового розслідування встановлено, що дії замовника імовірно були спрямовані на підтрив боєздатності української армії, у зв’язку з чим на підставі ст. 216 КПК матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть передані до СБУ для проведення подальшого досудового розслідування за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури з додатковим внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу", - зазначили в поліції. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Фото: Нацполіція

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном.

Правоохоронці звернулися до батьків і закликали звернути увагу на такі випадки і пояснити дітям, що протиправні дії тягнуть за собою негативні наслідки. 

"Також звертаємося до підлітків. У вас все життя попереду і багато в чому від ваших дій залежить, яким воно буде. Пам’ятайте, що гроші та інші блага не варті того, щоб заплямувати свою репутацію і частину життя провести у в’язниці", - додали в Нацполіції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies