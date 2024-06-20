Поліція затримала підлітків, які підпалили дві машини ТЦК на Одещині

На Одещині поліцейські викрили і затримали двох місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років. Днями в Роздільнянському районі вони облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Ми з’ясували, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять", - зазначив начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Змовившись, в один хлопці здійснили підпал двох автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший - знімав все на відео, яке вони скинули замовнику. Після цього зловмисники отримали гроші на картку і втекли на Миколаївщину.

Поліцейські розшукали підлітків і затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. У них вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії. Молодикам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Фото: Нацполіція

"В ході досудового розслідування встановлено, що дії замовника імовірно були спрямовані на підтрив боєздатності української армії, у зв’язку з чим на підставі ст. 216 КПК матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть передані до СБУ для проведення подальшого досудового розслідування за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури з додатковим внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу", - зазначили в поліції. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Фото: Нацполіція

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном.

Правоохоронці звернулися до батьків і закликали звернути увагу на такі випадки і пояснити дітям, що протиправні дії тягнуть за собою негативні наслідки.

"Також звертаємося до підлітків. У вас все життя попереду і багато в чому від ваших дій залежить, яким воно буде. Пам’ятайте, що гроші та інші блага не варті того, щоб заплямувати свою репутацію і частину життя провести у в’язниці", - додали в Нацполіції.