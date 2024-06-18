Підпалили машину військових в Дніпрі: СБУ і поліція затримали підозрюваних у роботі на Росію

Служба безпеки та Національна поліція затримали в Дніпрі групу зловмисників, які на замовлення Росії підпалили військову машину і готували серію нових підпалів. Серед чотирьох підозрюваних – двоє 17-річних.

У поле зору Росії вони потрапили через те, що шукали легкого заробітку в телеграм-каналах. Куратор дав завдання підпалити машини військових, повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

За даними поліції, перший підпал підозрювані вчинили 10 червня.

"Злочин стався вночі 10 червня біля станції техобслуговування у Дніпрі. Поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим", – сказали поліціянти.

Четверо зловмисників спеціально шукали військові машини по місту. Отримані координати та цілі на підпал вони мали погодити зі своїм російським куратором.

За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову "винагороду" у розмірі $3 000.

Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу.

Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК – задля створення картинки для російських пропагандистів про "антиукраїнське підпілля".

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші.

"Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури", – повідомили в СБУ.