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Ворог за добу здійснив 23 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Ворог за добу здійснив 23 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської  областей. Всього протягом доби нараховано 23 обстріли (72 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Блешня – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Леонівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Новгород-Сіверська громада:

Грем’яч – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область 

Сумський район: 

Могриця – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.; 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Мезенівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Волфине – 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Володимирівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Яструбине – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Покровка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Ободи – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

Пономаренки – 7 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон.

Шосткинський район:

Товстодубове – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Ромашкове – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Катеринівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Середина-Буда – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Уланове – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Хлібороб – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Марчихина Буда – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Яструбщина – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Зазначимо, вночі українська ППО збила 10 із 10 запущених "шахедів". Усі безпілотники збили у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

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