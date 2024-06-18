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Вночі українська ППО збила 10 із 10 запущених "шахедів"

Усі безпілотники збили у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Вночі українська ППО збила 10 із 10 запущених "шахедів"
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

В ніч на 18 червня мобільні вогневі групи Сил оборони збили 10 із 10 запущених російською армією безпілотників типу "Shahed-131/136".

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначив Олещук у телеграмі. 

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ліквідовані безпілотники
Фото: Повітряні сили України
Ліквідовані безпілотники

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