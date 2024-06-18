Столтенберг: "Китай повинен заплатити за підтримку війни в Україні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Вашингтона заявив, що Китай має відповісти за підтримку російської агресії в Україні.
Як передає BBC, в Альянсі нині тривають розмови щодо можливих санкцій проти офіційного Пекіна, який, за словами Столтенберга, "ділиться з Росією багатьма технологіями, особливо тими, що грають ключову роль у виробництві ракет та зброї, які використовуються проти України".
На думку генсека блоку, Піднебесна намагається "всидіти на двох стільцях", одночасно підтримуючи військові зусилля Москви і не відмовляючись від збереження торговельних відносин з європейськими країнами. "Проте це не може тривати довго", - попередив Столтенберг.
- Генсек НАТО також стверджує, що більше 20 країн НАТО виконують вимогу щодо фінансування оборони на суму не менше 2% ВВП.
- Міністри оборони країн НАТО схвалили план розширення підтримки України.