Столтенберг: "Китай повинен заплатити за підтримку війни в Україні"

Генсек НАТО вважає, що Пекін не може тривалий час "сидіти на двох стільцях".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Вашингтона заявив, що Китай має відповісти за підтримку російської агресії в Україні.

Як передає BBC, в Альянсі нині тривають розмови щодо можливих санкцій проти офіційного Пекіна, який, за словами Столтенберга, "ділиться з Росією багатьма технологіями, особливо тими, що грають ключову роль у виробництві ракет та зброї, які використовуються проти України".

На думку генсека блоку, Піднебесна намагається "всидіти на двох стільцях", одночасно підтримуючи військові зусилля Москви і не відмовляючись від збереження торговельних відносин з європейськими країнами. "Проте це не може тривати довго", - попередив Столтенберг.