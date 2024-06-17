Міноборони Канади вважає обставини для розгортання канадських інструкторів в Україні несприятливими.

Канада не готова до розгортання своїх інструкторів в Україні

Канадський міністр оборони Білл Блер прокоментував розгортання військових інструкторів країн Заходу в Україні, повідомляє Reuters.

"Наразі, на мою думку, обставини для розгортання канадських інструкторів в Україні не є сприятливими. Я думаю, що наразі існує цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні", – сказав Блер.

До такого висновку Блер прийшов після участі в саміті НАТО.