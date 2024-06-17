Канада не готова до розгортання своїх інструкторів в Україні

Канадський міністр оборони Білл Блер прокоментував розгортання військових інструкторів країн Заходу в Україні, повідомляє Reuters.
"Наразі, на мою думку, обставини для розгортання канадських інструкторів в Україні не є сприятливими. Я думаю, що наразі існує цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні", – сказав Блер.
До такого висновку Блер прийшов після участі в саміті НАТО.
- Раніше повідомлялось, що Франція запросила майже десяток держав до коаліції, члени якої відправлять військових інструкторів для тренувань військових на території України.
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Перед тим Міноборони Франції повідомило каналу BFM, що навчання на українській землі є одним з напрямів, що обговорюються.
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.