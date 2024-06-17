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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область, є поранені

Поранені жінки лікуватимуться амбулаторно. 

Росіяни обстріляли Дніпропетровську область, є поранені
Фото: Сергій Лисак

Російська армія сьогодні, 17 червня, завдала ударів по Нікополю і Марганецькій громаді у Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненими даними, внаслідок удару по Нікополю постраждали троє жінок - 44, 71 та 86 років. Їм надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно. 

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На Марганецьку громаду росіяни скинули боєприпаси з БпЛА. 

Пошкоджене харчове та промислове підприємства, 12 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 вантажівок і 2 легковики, лінія електропередач.

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