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На Полтавщині помер цивільний, який постраждав від атаки РФ

Чоловікові після поранення ампутували руку, однак він не вижив. 

На Полтавщині помер цивільний, який постраждав від атаки РФ
Філіп Пронін
Фото: Facebook/Філіп Пронін

У Полтавській області помер цивільний який постраждав внаслідок ворожої атаки минулого тижня.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарні помер цивільний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки минулого тижня. Співчуття рідним та близьким. Ворог обовʼязково буде покараний за кожну безневинну жертву цієї війни", – зазначив Пронін у телеграмі.

Він нагадав, що  минулого тижня росіяни атакували Миргородський район. Поранення отримав чоловік, лікарям довелося ампутувати йому руку. Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель.

Сьогодні, 17червня, росіяни влучили у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є понад 10 поранених, з них двоє - діти. Знеструмлено понад 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

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