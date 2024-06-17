​Новий очільник оборонного комітету Бундестагу вперше приїхав на схід України

Він особисто з'ясував поточні потреби та проблеми військових і пообіцяв їх оперативно вирішити.

Першою закордонною поїздкою нового очільника Комітету оборони Бундестагу Маркуса Фабера стали відвідини України.

Про це повідомив нардеп Єгор Чернєв, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО.

"Marcus Faber на моє запрошення приїхав на Донбас та Харківщину, щоб особисто з'ясувати поточні потреби та проблеми військових", – написав Чернєв і додав, що це – перша поїздка німецького політика у новій посаді.

"Це його перша закордонна поїздка у новій якості, і одразу до України, хоча за традицією новообрані голови Комітету оборони Німеччини свій перший візит здійснюють до країни-сусіда. І ми це цінуємо", – додав нардеп.

За його словами, очільник оборонного комітету Бундестагу пообіцяв допомогти у вирішенні деяких питань.

"Разом з Маркусом, головою нашого Комітету Олександр Завітневич, бійцями та командирами ми максимально занурилися у купу практичних питаннь аж до якості окремих видів снарядів для німецьких САУ та деталей, які вкрай необхідні для ремонту техніки. Виявили певні критичні проблеми, які потрібно вирішувати негайно, і Маркус пообіцяв після повернення до Німеччини оперативно допомогти. І я знаю, що він допоможе", – наголосив Чернєв і додав, що під час перебування делегації на сході України САУ Panzerhaubitze 2000 знищила російську гаубицю разом з боєкомплектом.