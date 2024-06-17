Найбільше - під час боїв у Донецькій та Харківській областях.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ліквідувала 1006 ворожих танків. Найбільшу кількість бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Використовуючи важку бронетехніку, агресор часто намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів. Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Для вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з ЗСУ. Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні знищено 7958 російських танків.