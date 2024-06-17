Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ з початку повномасштабної війни знищила понад 1000 російських танків

Найбільше - під час боїв у Донецькій та Харківській областях.

СБУ з початку повномасштабної війни знищила понад 1000 російських танків
Знищення окупантів (архівне фото)
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ліквідувала 1006 ворожих танків. Найбільшу кількість бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Використовуючи важку бронетехніку, агресор часто намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів. Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Для вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з ЗСУ. Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.

 

За даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні знищено 7958 російських танків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies