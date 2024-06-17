Головне за ніч та ранок понеділка, 17 червня: удари по Харкову та Херсонщині, старт збірної України на Євро-2024

Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 527390 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на понеділок російські окупанти вдарили по Харкову. Зруйновано один із корпусів комплексу відпочинку, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Унаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів", - написав він у Telegram.

Інформація про постраждалих не надходила. Огляд триває.

Сьогодні окупанти скинули вибухівку на село Осокорівка на Херсонщині, повідомили в обласній прокуратурі.

“За даними слідства, 17 червня близько 08:20 російські військові атакували з БпЛА Осокорівку Бериславського району”, ‒ йдеться у повідомленні. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув 50-річний чоловік, який перебував в автівці та виїжджав із власного подвірʼя.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Росія тримає в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 06:00 17.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 6 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет; у Середземному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 3 судна.

Група компаній "Автострада" повідомила про введення в експлуатацію магістрального водогону, який подаватиме воду з річки Дніпро до Марганця. Місто раніше брало воду з Каховського водосховища, але воно зникло після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року.

"Вода вже подається із Запоріжжя на насосно-фільтрувальну станцію у Марганець (перша гілка), де вона очищується та розходиться до споживачів – у Марганецьку, Мирівську, Широківську, Томаківську громаду", – розказала компанія.

Друга гілка передбачає продовження водогону до Нікополя та Покрова.

Будівництво водогону завершилось ще в лютому 2024 року, але запустили його тільки у червні, оскільки потрібен був час на визначення балансоутримувача об’єкта та на забезпечення постійною напругою.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні збірна України з футболу зіграє перший матч на Євро-2024 - проти Румунії.

Національна команда розпочинає свій шлях на європейській першості. Суперник — збірна Румунії, яку вважають аутсайдером поєдинку. Таке твердження щонайменше небезпечне, особливо з огляду на характер Євро й кадрову проблему синьо-жовтих. На кого поставить Сергій Ребров і чому румунів не варто недооцінювати — можна дізнатися в матеріалі Lb.ua.

Поєдинок Румунія — Україна пройде на «Альянц Арені» в Мюнхені. Початок о 16:00 за Києвом.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!