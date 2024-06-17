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Уночі росіяни обстрілювали Харків і влучили у будівлю комплексу відпочинку

Внаслідок удару зруйновано один із корпусів.

Уночі росіяни обстрілювали Харків і влучили у будівлю комплексу відпочинку
Росіяни обстріляли Харківщину (архівне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У ніч на понеділок російські окупанти вдарили по Харкову. В результаті зруйновано один із корпусів комплексу відпочинку.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів", - написав він у Telegram.

Інформація про постраждалих не надходила. Огляд триває. 

Як повідомлялося, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право знищувати ракетні установки, із яких Росія атакує по Харкову. 

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