Уночі росіяни обстрілювали Харків і влучили у будівлю комплексу відпочинку

У ніч на понеділок російські окупанти вдарили по Харкову. В результаті зруйновано один із корпусів комплексу відпочинку.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів", - написав він у Telegram.

Інформація про постраждалих не надходила. Огляд триває.

Як повідомлялося, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право знищувати ракетні установки, із яких Росія атакує по Харкову.