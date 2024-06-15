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Генсек НАТО: Україна може знищувати ракетні установки, якими РФ обстрілює Харків

Альянс надасть велику підтримку Україні, проте "не стане стороною конфлікту".

Генсек НАТО: Україна може знищувати ракетні установки, якими РФ обстрілює Харків
Єнс Столтенберг у Києві
Фото: Офіс президента

Україна має право знищувати ракетні установки, із яких Росія атакує по Харкову. 

Про це в ефірі телемарафону заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією, як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора – Росії", – зазначив очільник Альянсу.

Він додав, що НАТО надало 99% військової допомоги Україні, хоча були накладені певні обмеження на використання цього озброєння. 

"Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися", – сказав Столтенберг. 

Проте він наголосив, що НАТО надасть велику підтримку Україні, проте "не стане стороною конфлікту" і не надсилатиме своїх військових. 

"Ми в Альянсі домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту і тому не посилаємо наші війська в Україну", – додав Генсек. 

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