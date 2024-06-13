НАТО координуватиме військову допомогу Україні замість США, – Столтенберг

"Чим довше ця війна триває, тим більше ми потребуємо передбачуваності та відповідальності".

НАТО візьме на себе відповідальність за координацію постачань зброї в Україну, якою раніше опікувались США.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, передає "Голос Америки".

Таким чином, зазначив Столтенберг, Альянс прагне захистити механізм військової допомоги, "оскільки скептик стосовно НАТО Дональд Трамп прагне отримати другий термін на посаді президента США".

"Я очікую, що союзники погодять комплексний пакет для України. Це – угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у сфері безпеки та навчання для України”, – сказав Столтенберг під час пресконференції у рамках зустрічі міністрів оборони НАТО.

Зустріч відбувається напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка має пройти у Брюсселі 13 червня під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.

Столтенберг назвав це ключовим елементом пакета для України, який, як планується, буде затвердженим на вашингтонському саміті НАТО разом із довгостроковими фінансовими зобов’язаннями.

На питання журналістів, чи пов'язана передача координаційної ролі від США до НАТО із потенційною зміною рівня підтримки України, якщо на виборах переможе Трамп, Столтенберг відповів: "Чим довше ця війна триває, тим більше ми потребуємо передбачуваності та відповідальності ... Ми, наприклад, бачили, що союзники робили деякі обіцянки, але не виконували їх ... Ми, звісно, цінуємо те, що Сполучені Штати та всі члени Альянсу зробили, це безпрецедентно. Водночас ми побачили, що Сполучені Штати витратили шість місяців на погодження додаткової допомоги. Або як деякі обіцянки від європейських союзників не були виконані".

Столтенберг висловив сподівання, що новий підхід до координації зусиль і сильна роль НАТО допоможе Україні "отримати необхідну передбачуваність".

Як повідомлялося, під час вашингтонського саміту НАТО союзники мають погодити довгострокову військову допомогу для України на рівні, що був досягнутий з початку російського вторгнення. Йдеться про суму 40 мільярдів євро щорічно.

Допомога від США