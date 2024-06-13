Соратник Ріші Сунака зробив ставку на дату виборів - за три дні до її оголошення

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак знову опинився в епіцентрі скандалу: журналісти The Guardian стверджують, що наближений до нього однопартієць за лічені дні до оголошення дати загальних виборів зробив з цього приводу ставку у букмекерів.

Крейг Вільямс є членом парламенту з 2019 року і виконує роль приватного секретаря очільника уряду. 19 травня він через онлайн-акаунт поставив 100 фунтів стерлінгів на те, що наступні вибори відбудуться 4 липня. Виплата в разі виграшу становила 500 фунтів. Вже через три дні Сунак справді призначив волевиявлення на цю дату.

Комісія з питань азартних ігор розпочала розслідування щодо цього випадку. Букмекерська контора відмовилася провести виплату виграшу, посилаючись на те, що Вільямс є "політично заангажованою особою".

У Консервативній партії інцидент назвали "особистою справою парламентаря" та відмовилися "втручатися у роботу незалежної комісії". Сам Вільямс визнав, що мав "подумати про те, як виглядатиме його вчинок".

Опоненти консерваторів поквапилися звинуватити Ріші Сунака у приховуванні від населення важливої політичної інформації: адже той розповів найближчому оточенню про дату виборів мінімум за три дні до оприлюднення. Також інцидент називають "черговим доказом, що партія влади не вчиться на власних помилках та фінансових скандалах".