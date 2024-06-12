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Росія планує закрити більше півсотні колоній, - Центр нацспротиву

Контрактники, котрі потрапляють на фронт, живуть не більше 8 місяців.

Росія планує закрити більше півсотні колоній, - Центр нацспротиву
Пригожин вербує ув'язнених у колонії для поїздки на війну в Україні у складі ЧВК Вагнера
Фото: скрін відео

Росія планує закрити щонайменше 57 колоній, оскільки в них зменшилась кількість ув'язнених. Російська влада пояснює це декриміналізацією низки статей кримінального кодексу РФ.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України. Хтось робить це добровільно, піддаючись на обіцянки ануляцій їхньої судимості та великі гроші”, - йдеться у повідомленні. 

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До того ж більшість ув'язнених не бачать контрактів, за них документи підписують т. зв. “смотрящі”.

При цьому ті контрактники, котрі потрапляють на фронт, живуть не більше 8 місяців. Це на місяць менше, ніж жили завербовані у ПВК “Вагнер”

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