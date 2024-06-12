Росія планує закрити більше півсотні колоній, - Центр нацспротиву

Росія планує закрити щонайменше 57 колоній, оскільки в них зменшилась кількість ув'язнених. Російська влада пояснює це декриміналізацією низки статей кримінального кодексу РФ.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
“Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України. Хтось робить це добровільно, піддаючись на обіцянки ануляцій їхньої судимості та великі гроші”, - йдеться у повідомленні.
До того ж більшість ув'язнених не бачать контрактів, за них документи підписують т. зв. “смотрящі”.
При цьому ті контрактники, котрі потрапляють на фронт, живуть не більше 8 місяців. Це на місяць менше, ніж жили завербовані у ПВК “Вагнер”.
- Від січня 2022 року по серпень 2023 року на війні в Україні загинуло понад 20 тис. найманців ПВК "Вагнера".