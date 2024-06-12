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У ЄСПЛ відбулися слухання у справі порушень прав людини Росією, починаючи з 2014 року

Україна очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

У ЄСПЛ відбулися слухання у справі порушень прав людини Росією, починаючи з 2014 року
Українська делегація в ЄСПЛ
Фото: ОПУ

У Європейському суді з прав людини відбулися усні слухання по суті у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії".

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Позов стосується порушень прав людини з боку Росії, починаючи з 2014 року.

Заступниця керівника ОПУ Ірина Мудра зазначила, що численні міжнародні спостерігачі та ЄСПЛ "дали оцінку таким діям та наголосили на небажанні російської влади фіксувати такі масові та систематичні порушення прав людини". 

За результатами усних слухань Україна очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

У цій справі 26 держав представлені як треті сторони. Ця кількість, а також число скарг та масштаби позову є безпрецедентними в історії розгляду ЄСПЛ категорії міждержавних справ, відзначили в ОПУ.

  • 25 січня 2023 року ЄСПЛ ухвалив рішення щодо прийнятності цієї справи й таким чином уперше серед закордонних судових органів установив, що території на сході України були окуповані з 11 травня 2014 року.
  • 17 лютого 2023 року ЄСПЛ повідомив Уряд України про об’єднання згаданої справи з міждержавною справою «Україна проти Росії (Х)» (щодо повномасштабного вторгнення рф) в одне провадження «Україна та Нідерланди проти Росії».
  • Суд визнав, що Україна надала достатньо обґрунтованих очевидних доказів як повторюваності діянь у порушення Конвенції, так і офіційного толерування з боку РФ.
  • 25 січня 2023 року Європейський суд вперше серед закордонних юрисдикційних органів встановив, що території на сході України були захоплені російськими окупаційними силами з 11 травня 2014 року та щонайменше до 26 січня 2022 року (дати проведення усних слухань), були під юрисдикцією російської федерації.
  • Європейський суд послався на присутність на сході України російських військових з квітня 2014 року та широкомасштабне розгортання російських військ найпізніше із серпня 2014. 
  • Він також встановив, що держава-відповідач мала значний вплив на воєнну стратегію її маріонеткових адміністрацій; що вона надавала зброю та інше військове обладнання цим окупаційним адміністраціям у значних масштабах з початку їх створення (так звані Л/ДНР) та в подальші місяці та роки; що вона проводила артилерійські обстріли на запит цих окупаційних адміністрацій; та що вона надавала політичну та економічну підтримку зазначеним окупаційним утворенням.
  • Також ЄСПЛ визнав прийнятними скарги про адміністративні практики на порушення цілого ряду статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
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