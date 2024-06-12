У ЄСПЛ відбулися слухання у справі порушень прав людини Росією, починаючи з 2014 року

Україна очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

У Європейському суді з прав людини відбулися усні слухання по суті у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії".

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Позов стосується порушень прав людини з боку Росії, починаючи з 2014 року.

Заступниця керівника ОПУ Ірина Мудра зазначила, що численні міжнародні спостерігачі та ЄСПЛ "дали оцінку таким діям та наголосили на небажанні російської влади фіксувати такі масові та систематичні порушення прав людини".

За результатами усних слухань Україна очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

У цій справі 26 держав представлені як треті сторони. Ця кількість, а також число скарг та масштаби позову є безпрецедентними в історії розгляду ЄСПЛ категорії міждержавних справ, відзначили в ОПУ.