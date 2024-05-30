Ексвоєнкома Борисова, якого затримали на виході із СІЗО, знову помістили під варту

Колишньому одеському військкому Євгену Борисову, якого нещодавно затримали при виході із СІЗО, знову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді 140 млн грн застави.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора та ДБР.

"Розглянувши клопотання прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою у виді застави в розмірі 140 млн гривень", – зазначили у прокуратурі.

У Офісі генпрокурора додали, що колишній начальник Одеського ОТЦК та СП підозрюється у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

"У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сімʼї фігуранта дороговартісних автомобілів з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень", – зазначили у ДБР.

Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.