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Директор ДБР заявив, що бюро орієнтоване на повернення бійців, які залишили позиції, а не на кримінальні справи

Він звернув увагу на те, що профілактичні заходи та роз'яснювальна робота є пріоритетними в цьому питанні.

Директор ДБР заявив, що бюро орієнтоване на повернення бійців, які залишили позиції, а не на кримінальні справи
Олексій Сухачов
Фото: dbr.gov.ua

Директор Державного бюро розслідувань заявив, що бюро орієнтоване на повернення на позиції бійців, які залишили місце служби, а не на збільшення кількості кримінальних проваджень щодо них, передає інформаційне агентство Інтерфакс-Україна. 

"Наше завдання – сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби", – повідомив Сухачов агентству.

Він звернув увагу на те, що профілактичні заходи та роз'яснювальна робота є пріоритетними в цьому питанні.

Директор ДБР не став уточнювати кількість кримінальних проваджень, відкритих у зв'язку із самовільним залишенням місця служби, однак зазначив, що ця цифра не впливає на обороноздатність країни.

"Відпрацьовано комплекс заходів із Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією, що дає змогу оперативно встановити місцеперебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його на місце несення служби. Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести цей механізм до автоматизму", – наголосив Сухачов.

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