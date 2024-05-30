Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
ГоловнаЕкономікаБізнес

Запрацювала програма компенсацій аграріям за гуманітарне розмінування власних земель, – міністр економіки

Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель.

Запрацювала програма компенсацій аграріям за гуманітарне розмінування власних земель, – міністр економіки
Ілюстративне фото: український фермер йде до свого трактора перед обробкою поля до посівної біля села Новояковлівка, Запорізька
Фото: EPA/UPG

Стартувала програма компенсації фермерам витрат на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, зокрема для фермерів, які вже розмінували власні ділянки, повідомляє пресслужба Міністерства економіки. 

Зазначається, що до кінця року в держбюджеті на фінансування програми передбачено 3 мільярди гривень.

«Запрацювала програма, яка, за нашими очікуваннями, допоможе швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати. Це важливий крок до створення повноцінного ринку послуг з розмінування та формування конкурентних, ринкових цін від операторів на очищення території України. Адже попит формуватиме пропозицію, а відповідно, ми сподіваємось, здешевить процес і пришвидшить процес розмінування», – зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Участь в програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. 

Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected]

До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:

  • копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;
  • копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;
  • копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Обов’язкові умови для участі у програмі:

  • землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій;
  • факт забруднення ділянок підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД;
  • аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника – не громадянин держави-агресора;
  • фермер не має податкового боргу, його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства. 

В разі, якщо всі необхідні документи надані, а умови – виконані, Центр вносить аграрія до переліку фермерів, яким пропонується надати компенсацію. Перелік розглядає Комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, яка виносить остаточне рішення. 

Фермер отримає компенсацію 80% суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартість, визначену відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки. Якщо ж вартість вища, то уряд відшкодує 80% від вартості, розрахованої на основі методологічних рекомендацій.

Крім того, подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони це можуть зробити через Державний аграрний реєстр. Після цього їхні заявки опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери в системі Prozorro. Участь в цих тендерах зможуть взяти всі охочі сертифіковані оператори протимінної діяльності, які й визначатимуть вартість розмінування на відкритих торгах в системі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies