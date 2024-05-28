Експорт нафти із Росії морем упав до двомісячного мінімуму

Середній чотиритижневий експорт сирої нафти з Росії знижується третій тиждень поспіль, повідомляє Bloomberg.

Постачання сягнуло двомісячного мінімуму перед зустріччю країн-членів ОПЕК+, запланованої на 2 червня.

Росія пообіцяла компенсувати перевиробництво продукції порівняно з квітневим показником, у якому вона звинуватила "технічні моменти значного скорочення виробництва". Це вплине на зменшення постачань за кордон, якщо обсяги нафтопереробних заводів не впадуть. Як відомо, Росія переробляла 5,45 мільйона барелів нафти щодня у першій половині травня цього року. Це на 4% вище від показників у квітні, коли тривав ремонт НПЗ, що постраждали від атак українських безпілотників.

Також обсяги експорту знизилися через невелике щотижневе зниження цін, внаслідок чого вартість російських постачань впала до 10-тижневого мінімуму.

За тиждень до 26 травня 30 танкерів завантажили 22,54 мільйона барелів російської нафти, свідчать дані відстеження суден та звіти портових агентів. Це приблизно на 1,16 мільйона барелів менше, ніж минулого тижня.

Видання зазначає, що морський експорт нафти з Росії за тиждень до 26 травня впав приблизно на 170 000 барелів на день: до 3,22 мільйонів з 3,39 мільйонів за тиждень до 19 травня.

Зниження тижневих показників було викликано скороченням відвантажень із порту Новоросійськ та арктичних терміналів у Мурманську, що було частково компенсоване ще двома відправленнями з тихоокеанських портів Козьміно і Пригородне.

Росія повідомила ОПЕК+, що скоротить експорт нафти у квітні на 121 000 барелів на день порівняно із середнім рівнем травня-червня, тоді як травневі поставки будуть на 71 000 барелів на день меншими.