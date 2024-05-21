ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
ГоловнаСвіт

Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до дев'ятимісячного максимуму

Росія використовує танкери "Совкомфлоту", які не перебувають під санкціями.

Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до дев'ятимісячного максимуму
Фото: mbk-news.appspot.com

Імпорт російської нафти в Індію зріс у квітні до дев’ятимісячного максимуму після того, як Росія відновила поставки поставки нафти танкерами "Совкомфлота", які не потрапили під санкції, пише Reuters.

Нафтопереробні заводи в Індії на певний час припинили імпорт російської нафти танкерами, які належать "Совкомфлоту" після введення Вашингтоном санкцій проти 14 танкерів цієї компанії.

До слова, Індія, яка є одним із найбільших імпортерів і споживачів нафти, є головним клієнтом імпортером саме російської нафти.

У квітні індійські нафтопереробні заводи переробляли майже 1,8 мільйона барелів на день російської нафти, що приблизно на 8,2% більше, ніж попереднього місяця. Росія продовжує залишатися найбільшим постачальником нафти в Індію, за нею пішли Ірак і Саудівська Аравія.

Однак, збільшення закупівель російської нафти вплинуло на загальні закупівлі індійськими нафтопереробниками іракської та саудівської нафти протягом місяця, знизивши частку близькосхідної нафти до 41% з 46% у березні

За даними Reuters, для перевезення нафти в Індію росіяни стали використовувати танкери найбільшої судноплавної компанії "Совкомфлот", які не перебувають під санкціями.

  • Reuters писало, що потік нафтопродуктів з Росії до Сінгапуру може сягнути максимуму вже у травні, адже нафтопереробні заводи Росії почали оговтуватися після дронових атак.
  • Видання також пише, що РФ таємно постачає нафту до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження.
  • У березні у Державному департаменті США повідомили, що Індія купує російську нафту за значною нижчою ціною, аніж встановлений Заходом “прайскеп".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies