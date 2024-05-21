Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до дев'ятимісячного максимуму

Росія використовує танкери "Совкомфлоту", які не перебувають під санкціями.

Імпорт російської нафти в Індію зріс у квітні до дев’ятимісячного максимуму після того, як Росія відновила поставки поставки нафти танкерами "Совкомфлота", які не потрапили під санкції, пише Reuters.

Нафтопереробні заводи в Індії на певний час припинили імпорт російської нафти танкерами, які належать "Совкомфлоту" після введення Вашингтоном санкцій проти 14 танкерів цієї компанії.

До слова, Індія, яка є одним із найбільших імпортерів і споживачів нафти, є головним клієнтом імпортером саме російської нафти.

У квітні індійські нафтопереробні заводи переробляли майже 1,8 мільйона барелів на день російської нафти, що приблизно на 8,2% більше, ніж попереднього місяця. Росія продовжує залишатися найбільшим постачальником нафти в Індію, за нею пішли Ірак і Саудівська Аравія.



Однак, збільшення закупівель російської нафти вплинуло на загальні закупівлі індійськими нафтопереробниками іракської та саудівської нафти протягом місяця, знизивши частку близькосхідної нафти до 41% з 46% у березні

За даними Reuters, для перевезення нафти в Індію росіяни стали використовувати танкери найбільшої судноплавної компанії "Совкомфлот", які не перебувають під санкціями.