Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до дев'ятимісячного максимуму

Імпорт російської нафти в Індію зріс у квітні до дев’ятимісячного максимуму після того, як Росія відновила поставки поставки нафти танкерами "Совкомфлота", які не потрапили під санкції, пише Reuters.
Нафтопереробні заводи в Індії на певний час припинили імпорт російської нафти танкерами, які належать "Совкомфлоту" після введення Вашингтоном санкцій проти 14 танкерів цієї компанії.
До слова, Індія, яка є одним із найбільших імпортерів і споживачів нафти, є головним клієнтом імпортером саме російської нафти.
У квітні індійські нафтопереробні заводи переробляли майже 1,8 мільйона барелів на день російської нафти, що приблизно на 8,2% більше, ніж попереднього місяця. Росія продовжує залишатися найбільшим постачальником нафти в Індію, за нею пішли Ірак і Саудівська Аравія.
Однак, збільшення закупівель російської нафти вплинуло на загальні закупівлі індійськими нафтопереробниками іракської та саудівської нафти протягом місяця, знизивши частку близькосхідної нафти до 41% з 46% у березні
За даними Reuters, для перевезення нафти в Індію росіяни стали використовувати танкери найбільшої судноплавної компанії "Совкомфлот", які не перебувають під санкціями.
- Reuters писало, що потік нафтопродуктів з Росії до Сінгапуру може сягнути максимуму вже у травні, адже нафтопереробні заводи Росії почали оговтуватися після дронових атак.
- Видання також пише, що РФ таємно постачає нафту до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження.
- У березні у Державному департаменті США повідомили, що Індія купує російську нафту за значною нижчою ціною, аніж встановлений Заходом “прайскеп".