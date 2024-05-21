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У МЗС Литви заявили, що їм незручно висловлювати співчуття Ірану

Міністр закордонних справ Литви згадав участь Раїсі у російській агресії проти України.

У МЗС Литви заявили, що їм незручно висловлювати співчуття Ірану
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своєму дописі в мережі "Х" зазначив, що йому незручно висловлювати співчуття Ірану у звʼязку із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі, поки росіяни вбивають цивільних в Україні іранськими дронами.

"Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільних в Україні", – заявив Ландсбергіс.

  • 19 травня в Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі.
  • Вночі у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент та інші високопосадовці. Вертоліт врізався в гірську вершину і згорів.
  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив п'ятиденну жалобу через загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців.
  • Папа Римський  висловив співчуття через смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі,  міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана та всіх, хто загинув у авіакатастрофі. 
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