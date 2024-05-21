У МЗС Литви заявили, що їм незручно висловлювати співчуття Ірану

Міністр закордонних справ Литви згадав участь Раїсі у російській агресії проти України.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своєму дописі в мережі "Х" зазначив, що йому незручно висловлювати співчуття Ірану у звʼязку із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі, поки росіяни вбивають цивільних в Україні іранськими дронами.

"Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільних в Україні", – заявив Ландсбергіс.