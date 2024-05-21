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У німецькому Дортмунді 15-річний біженець з України отримав важке ножове поранення

Нападникам вдалося втекти.

У німецькому Дортмунді 15-річний біженець з України отримав важке ножове поранення
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У місті Дортмунд (Німеччина) 19 травня на вулиці стався напад із ножем на 15-річного хлопця, біженця з України. Внаслідок нападу він зазнав важких поранень і був госпіталізований, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на видання BILD.

Зазначається, що 15-річний підліток під час прогулянки разом зі своїми друзями дістав поранення – довгий поріз на шиї, потім нападник встромив йому ніж у верхню частину тіла.

Видання пише, що молодим людям вдалося врятуватися. Отримавши серйозну травму, українець пройшов кілометр по Дортмунду, перш ніж втратив свідомість. Лікар швидкої допомоги, який прибув на місце, боровся за життя неповнолітнього на вулиці. Швидка допомога доставила тяжкопораненого чоловіка в клініку.

Нападникам вдалося втекти з місця події. Поліція проводить розслідування.

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