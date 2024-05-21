​Франція підтримала запит МКС на арешт лідерів ХАМАСу та ізраїльських урядовців

Франція підтримує незалежність Міжнародного кримінального суду, головний прокурор якого запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта, а також лідерів ісламістського руху ХАМАС.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції.
"Франція віддана пошуку тривалого політичного рішення в регіоні, єдиного, яке відновить горизонт миру та покладе край стражданням ізраїльтян і палестинців", - йдеться в заяві.
МЗС при цьому наголосило, що Франція засуджує вторгнення угрупування ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року та їхні "варварські напади на цивільне населення".
У міністерстві зазначили, що Франція підтримує МКС, який "прийматиме рішення про видачу цих ордерів після вивчення доказів, наданих прокурором на підтримку своїх звинувачень, беручи до уваги принцип комплементарності та дії, можливо, від ізраїльських судів".
- Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази після нападу бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили в полон.
- Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. (Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАСу). В ООН також спираєються на ці дані.
- 20 травня цього року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник МЗС Ізраїлю вважає запит МКС "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди".
Президент США Джо Байден також вважає, що заява прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою.