​Франція підтримала запит МКС на арешт лідерів ХАМАСу та ізраїльських урядовців

МЗС також наголосило, що Франція засуджує вторгнення угрупування ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Франція підтримує незалежність Міжнародного кримінального суду, головний прокурор якого запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта, а також лідерів ісламістського руху ХАМАС.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

"Франція віддана пошуку тривалого політичного рішення в регіоні, єдиного, яке відновить горизонт миру та покладе край стражданням ізраїльтян і палестинців", - йдеться в заяві.

МЗС при цьому наголосило, що Франція засуджує вторгнення угрупування ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року та їхні "варварські напади на цивільне населення".

У міністерстві зазначили, що Франція підтримує МКС, який "прийматиме рішення про видачу цих ордерів після вивчення доказів, наданих прокурором на підтримку своїх звинувачень, беручи до уваги принцип комплементарності та дії, можливо, від ізраїльських судів".