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Вибори президента Ірану відбудуться 28 червня

На реєстрацію у кандидатів буде лише 5 днів.

Вибори президента Ірану відбудуться 28 червня
Фото: EPA/UPG

Попри відведені законом 50 днів на організацію виборів президента, в Ірані з цим завданням впораються раніше. Як пише Укрінформ, волевиявлення, яке визначить наступника загиблого Ебрагіма Райсі, призначене на 28 червня.

У потенційних кандидатів буде дуже мало часу, аби зареєструватися: документи прийматимуть лише з 30 травня до 3 червня. А офіційно передвиборча кампанія в ісламській республіці розпочнеться 12 червня.

Незважаючи на наявність в конституції посади віцепрезидента, влада до нього, на відміну від моделі США, не переходить на постійній основі. Чинний на цій посаді Мохаммед Мохбер поки буде лише виконувачем обов'язків і має виграти вибори, щоб повноцінно стати президентом - особою, яка в Ірані навіть не є главою держави. 

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