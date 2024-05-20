Потенційний кандидат у прем'єр-міністри Нідерландів зняв свою кандидатуру через скандал

ЗМІ писали, що політик привласнив собі патент на лікування раку.

Рональд Пластерк, який претендував на пост глави уряду Нідерландів, оголосив про те, що знімає свою кандидатуру, пише De Telegraaf.

Причиною такого кроку став скандал із патентом на лікування раку. Медіа повідомляли, що цей патент він собі привласнив, а його фірма зробила помилки у патентній заяві, яку тепер можуть скасувати.

Пластерк у коментарі журналістам сказав, що ця інформація недостовірна, але вона заважає його призначенню на пост глави уряду. Політик подякував тим, якій його підтримували і висловив упевненість, що з'явиться кабмін, який має "хороші плани для країни".

Ґерт Вілдерс, який хотів бачити на посту прем'єр-міністра Пластерка, заявив, що розуміє його рішення. Тепер він має запропонувати нову людину на пост очільника нідерландського уряду.