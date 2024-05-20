Ірландська авіакомпанія Ryanair повідомила про рекордний річний прибуток у розмірі 1,9 мільярда євро, пише The Guardian.

Прибуток після сплати податків зріс більш ніж на третину за рік до кінця березня порівняно з попереднім роком. Кількість пасажирів зросла на 9% до 184 мільйонів – на 23% вище рівня, досягнутого до пандемії коронавірусу.

У компанії заявили, що літні тарифи будуть нижчими, ніж очікувалося раніше. У цьому фінансовому році планується перевезти 200 мільйонів пасажирів.

Додамо, Ryanair оголосив про призначення колишньої міністерки внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд до свого правління. Радд очолювала міністерство енергетики та зміни клімату за Девіда Кемерона, а потім майже два роки міністерство внутрішніх справ за Терези Мей. Вона пішла у відставку в 2018 році через скандал щодо жорстокого поводження з мігрантами.

Постійне зростання кількості пасажирів Ryanair зробило її другою найбільшою авіакомпанією у світі за ринковою вартістю, а також одним із найбільших забруднювачів у ЄС.

Авіакомпанія стверджує, що придбання нових літаків допоможе їй підвищити паливну ефективність. Це може зменшити викиди вуглецю для кожного пасажира, хоча очікується, що загальні викиди авіаційної галузі зростатимуть майже відповідно до кількості пасажирів.