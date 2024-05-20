Важливу роль у перестановках вищого керівництва Росії зіграв заступник директора ФСБ Сєргєй Корольов, – The Independent

Корольов також міг бути причетним до підготовки замаху на Володимира Зеленського.

Західні спецслужби з великим інтересом спостерігають за посиленням Сєргєя Корольова, першого заступника директора Федеральної служби безпеки (ФСБ), який зіграв важливу роль кадрових перестановках, які здійснив президент РФ.

Про це пише британське видання The independent.

У травні Владімір Путін замінив Сергія Шойгу на посаді міністра оборони, призначивши його секретарем Ради безпеки, попередній секретар Ніколай Патрушев був понижений до помічника президента з суднобудування. Колишній охоронець Путіна, губернатор Тульської області Алєксєй Дюмін не зміг отримати портфель оборони, який йому прогнозували, натомість також став помічником президента.

За інформацією The Independent, Корольов став головним гравцем в ієрархії ФСБ. Низка західних держав звинувачує його в активній участі у вторгненні в Україну, йому також приписують проведення реформ у розвідці, які підвищили її ефективність. Він також потрапив під санкції ЄС, Великобританії, Франції, Бельгії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

Корольов також міг бути причетним до підготовки замаху на Володимира Зеленського, який мали здійснити два офіцери Управління державної охорони. Серед інших потенційних цілей були очільник ГУР МО Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк.

The Independent припускає, що Корольов був протеже Анатолія Сердюкова, міністра оборони РФ з 2007 по 2012 рік. Як спеціальний радник міністерства оборони курував ГРУ, російську військову розвідку, і вважається засновником Сил спеціальних операцій та Управління спеціальних операцій. Його зростання в ієрархії ФСБ збіглося у часі зі смертю міністра з надзвичайних ситуацій РФ Євгєнія Зінічева, який також претендував на пост першого заступника директора ФСБ. Три роки тому він загинув за загадкових обставин, упавши зі скелі на півночі Росії.

Сєргєя Корольова також звинувачували у зв’язках з організованою злочинністю. У 2004 році поліція Санкт-Петербурга заявила про його підозрілі зв'язки з Олегом Маковозом, ватажком «банди братів», яка займалася розбоями, вимаганням і замовними вбивствами. Корольов тоді стверджував, що Маковоз був цінним інформатором.

У 2007-му році іспанські правоохоронці таємно записали розмову Корольова з Геннадієм Петровим, ватажком тамбовського кримінального угрупування. Згідно із записами, Корольов за вказівкою угрупування допомагав просувати людей на керівні посади в російських правоохоронних органах.

У 2018 році російський кримінальний авторитет Аслан Гагієв, затриманий австрійською поліцією, засвідчив у суді, що з Росії йому допоміг виїхати начальник 9-го управління ФСБ, яким на той час був Корольов. Угруповання, яке очолював Гагієв, було причетне до масштабних злочинів, зокрема вбивств. Члени угрупування також вважали себе інструментом ФСБ, виконуючи завдання в його інтересах, пише The Independent.