У Фінляндії хочуть змінити законодавство, щоб блокувати в’їзд для мігрантів із РФ

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо анонсував наступного тижня зміни до законодавства, які дозволять прикордонникам блокувати в’їзд мігрантів з території Росії.
Про це пише Reuters.
За словами фінського прем’єра, пропозицію передадуть до парламенту, де її розгляне конституційний комітет. Для її схвалення знадобиться п’ять шостих голосів, поданих у парламенті, тому не можна гарантувати, що голосування буде успішним.
Орпо зазначив, що, міграційний тиск на кордони ЄС знаходиться в руках Росії – "хто, звідки і коли приходить до кордону Фінляндії", тому уряд не може цього допустити
Запропонований законопроект дозволить прикордонним службам блокувати перетин кордону з території РФ, за потреби – із застосуванням сили. Але це не буде стосуватися дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про притулок Фінляндія продовжуватиме приймати.
У виданні зазначають, що після того, як Фінляндія закрила свої наземні пункти пропуску з РФ, кордон перетнули менше 40 мігрантів, тоді як минулого року через пункти пропуску прибули близько 1300 осіб. Наразі на кордоні Фінляндії з РФ залишається відкритим один залізничний переїзд, що працює лише для вантажів.
"У Росії все ще є тисячі людей, які чекають можливості дістатися до фінського кордону", – сказав Орпо, посилаючись на дані розвідки.
Фінляндія має спільний кордон з РФ протяжністю 1340 км.
- Крім цього, Фінляндія готується внести зміни до законодавства, аби врегулювати проблему з нерухомістю, якою володіють чи хотіли б володіти росіяни. Зокрема, планують заборонити росіянам купувати нерухомість і вирішити питання із пайовиками-боржниками з РФ.
- У квітні Фінляндія попросила ЄС допомогти зупинити потік мігрантів через Росії.
- Того ж місяця країна закрила сухопутний кордон з Росією на невизначений термін, а слідом за сухопутними припинила роботу і морських пунктів пропуску на кордоні з Росією.
- А президент Фінляндії вважає, що рішення закрити кордони із Росією є правильним, оскільки Путін використовує мігрантів як знаряддя у війні.