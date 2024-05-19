У Фінляндії хочуть змінити законодавство, щоб блокувати в’їзд для мігрантів із РФ

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо анонсував наступного тижня зміни до законодавства, які дозволять прикордонникам блокувати в’їзд мігрантів з території Росії.

Про це пише Reuters.

За словами фінського прем’єра, пропозицію передадуть до парламенту, де її розгляне конституційний комітет. Для її схвалення знадобиться п’ять шостих голосів, поданих у парламенті, тому не можна гарантувати, що голосування буде успішним.

Орпо зазначив, що, міграційний тиск на кордони ЄС знаходиться в руках Росії – "хто, звідки і коли приходить до кордону Фінляндії", тому уряд не може цього допустити

Запропонований законопроект дозволить прикордонним службам блокувати перетин кордону з території РФ, за потреби – із застосуванням сили. Але це не буде стосуватися дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про притулок Фінляндія продовжуватиме приймати.

У виданні зазначають, що після того, як Фінляндія закрила свої наземні пункти пропуску з РФ, кордон перетнули менше 40 мігрантів, тоді як минулого року через пункти пропуску прибули близько 1300 осіб. Наразі на кордоні Фінляндії з РФ залишається відкритим один залізничний переїзд, що працює лише для вантажів.

"У Росії все ще є тисячі людей, які чекають можливості дістатися до фінського кордону", – сказав Орпо, посилаючись на дані розвідки.

Фінляндія має спільний кордон з РФ протяжністю 1340 км.