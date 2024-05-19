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Шаппс: зміцнення дипломатичних стосунків між Китаєм та РФ становить загрозу для демократії

Ні Путін, ні Сі не вірять у демократію.

Шаппс: зміцнення дипломатичних стосунків між Китаєм та РФ становить загрозу для демократії
Фото: EPA/UPG

Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що дуже стурбований нещодавнім зміцненням дипломатичних відносин між китайським лідером Сі Цзіньпіном і російським президентом Володимиром Путіним і додав, що це становить загрозу демократії, пише Reuters.

"Я надзвичайно стурбований цим, тому що, пам'ятайте, це дві країни, які не вірять у демократію", — сказав Шаппс.

"Якщо у вас така ситуація, і вони намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні бачити, широко розплющивши очі, що це пряма загроза нашому способу життя", — сказав він.

  • У російський і китайський лідери під час спільної зустрічі пообіцяли "нову еру" партнерства між КНР та РФ, двома найпотужнішими суперниками Сполучених Штатів. Також за підсумками першого дня перемовин Сі й Путін оголосили, що посилять співпрацю в оборонній сфері, а також заявили про спільність позицій в "українському питанні". 
  • Детальніше про підсумки поїздки Путіна до Китаю читайте у матеріалі LB.ua "Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України".
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