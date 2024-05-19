Шаппс: зміцнення дипломатичних стосунків між Китаєм та РФ становить загрозу для демократії

Ні Путін, ні Сі не вірять у демократію.

Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що дуже стурбований нещодавнім зміцненням дипломатичних відносин між китайським лідером Сі Цзіньпіном і російським президентом Володимиром Путіним і додав, що це становить загрозу демократії, пише Reuters.

"Я надзвичайно стурбований цим, тому що, пам'ятайте, це дві країни, які не вірять у демократію", — сказав Шаппс.

"Якщо у вас така ситуація, і вони намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні бачити, широко розплющивши очі, що це пряма загроза нашому способу життя", — сказав він.

У російський і китайський лідери під час спільної зустрічі пообіцяли "нову еру" партнерства між КНР та РФ, двома найпотужнішими суперниками Сполучених Штатів. Також за підсумками першого дня перемовин Сі й Путін оголосили, що посилять співпрацю в оборонній сфері, а також заявили про спільність позицій в "українському питанні".