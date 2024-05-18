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Польща витратить на укріплення свого східного кордону 2,6 млрд доларів

Частину коштів має виділити Європейський інвестиційний банк.

Польща витратить на укріплення свого східного кордону 2,6 млрд доларів
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

2,6 млрд доларів витратить Польща на те, аби укріпити свій кордон із Росією та Білоруссю, повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Дональд Туск розповів, що план під назвою «Східний щит», передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну форми рельєфу та спеціальних лісових насаджень вздовж 400 кілометрів сухопутного кордону.

Польський уряд, додав Туск, уже почав роботу над проєктами. "Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним у мирний час і непрохідним під час війни", — зазначив прем'єр.

Укріплення польського кордону відбувається на тлі нової хвилі нелегальних мігрантів. Їх не вдається зупиняти існуючою огорожею заввишки 5,5 метра, зведеною у 2022 році.

Туск очікує, що Європейський інвестиційний банк оголосить у понеділок, 20 травня, про виділення 500 мільйонів злотих на фінансування витрат Польщі. Йдеться, зокрема, про кошти на інструменти супутникового моніторингу. Очікується, що ця система стане частиною європейської системи протиповітряної оборони на кшталт «Залізного купола», за яку виступає Польща.

Крім того, Туск анонсував оприлюднення інформації про кроки свого уряду, спрямовані на боротьбу з ризиком диверсій із боку Росії. За цими заявами стоять шпигунський скандал, під час якого польський суддя втік до Білорусі, а також серія великих пожеж. 

"Польща буде нещадна до тих, хто прагне дестабілізації нашої країни", - заявив Туск.

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