Суд РФ заарештував активи німецького Deutsche Bank, – ЗМІ

Арешт на рахунки та цінні папери Deutsche Bank та його дочірніх компаній у РФ наклали за заявою "Русхімальянсу".

Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank та його дочірніх компаній у РФ на суму 238,61 млн євро за заявою "Русхімальянсу".

Про це повідомляє DW з посиланням на рішення суду від 16 травня.

Як зазначається, компанія "Русхімальянс" — оператор проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в селищі Усть-Луга. Вона була заснована "Газпромом" і "Русгаздобычей".

Deutsche Bank виступав одним із поручителів за контрактом "Русхімальянсу", турецькою Renaissance Heavy Industries та німецькою компанією Linde на будівництво заводу в Усть-Лузі. Через кілька місяців після початку війни в Україні Linde прийняла рішення призупинити свою роботу в Росії, після чого повідомила "Русхімальянс" про зупинення робіт у зв'язку з європейськими санкціями, які заборонили постачання до РФ товарів подвійного призначення.

Німецькі банки також не змогли виконати своїх поручительських зобов'язань перед "Русхімальянсом" через введені ЄС санкції.

Після цього компанія подала позови до Linde, а також до банків Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank та Landesbank Baden-Wurttemberg. У грудні 2022 року арбітраж у Санкт-Петербурзі заарештував активи Linde у Росії на 35 млрд рублів.