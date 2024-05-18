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Путін намагається використовувати загрозу масової міграції як зброю, — прем'єр-міністр Естонії

РФ штовхає мігрантів через кордон, щоб створити проблеми для Європи.

Путін намагається використовувати загрозу масової міграції як зброю, — прем'єр-міністр Естонії
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляє, що Володимир Путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю, щоб розділити та послабити Європу. За її словами Росія вже створила міграційний тиск через дезорганізацію в Сирії й в Африці за допомогою ПВК "Вагнер", пише The Guardian.

"Наші вороги знають, що міграція — це наша вразливість. Мета полягає в тому, щоб унеможливити життя в Україні, щоб був міграційний тиск до Європи, і це те, що вони роблять", — сказала вона.

Каллас додала, що Росія вже створила міграційний тиск через зриви в Сирії та Африці через групу Вагнера.

"Я думаю, ми повинні розуміти, що Росія використовує міграцію як зброю. Наші вороги використовують міграцію як зброю", — наголосила вона.

Прем'єрка Естонія додала, що супротивники виштовхують мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, "оскільки з погляду прав людини, ми повинні прийняти цих людей".

"Становище українців на фронті дуже серйозне, а європейські обіцянки надати додаткову зброю не були виконані, і це можна було б виправити, якби НАТО взяло на себе відповідальність за координацію поставок зброї", — наголосила вона.

"Урок 1938 і 1939 років полягає в тому, що якщо агресія десь приносить плоди, вона буде підхоплена в іншому місці. Поразка України — це урок для всіх агресорів. Вони зрозуміють, що у 2024 році можна просто колонізувати іншу країну, і вам за це нічого не буде", — повідомила прем'єр-міністр Естонії.

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