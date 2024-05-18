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Ватикан змінив порядок визнання чудес

Католицька церква вважає, що в медійну еру потрібно боротися з шахрайством та підробками.

Ватикан змінив порядок визнання чудес
Фото: EPA/UPG

Святий Престол оприлюднив нові правила визнання явищ "надприродими", що мають запобігти зростанню кількості випадків шахрайства.

Як пише The Guardian, місцевих єпископів позбавили права оголошувати видіння святих, нерукотворні образи чи мироточіння "чудесами". Відтепер таку можливість має лише особисто Папа Римський.

У Ватикані пояснюють, що "вірян могли вводити в оману демонстрацією подій чи предметів, які приписують божественній ініціативі, але насправді вони є продуктами чиєїсь уяви, бажання новизни, схильності до творення міфів чи брехні". 

Католицька церква вважає, що в умовах медійної ери, коли кількість підробок та фейків зростає, ї обов'язок - "захистити вірян від будь-яких форм обману". 

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