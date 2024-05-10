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Папа Франциск оголосив 2025 рік ювілейним на честь Надії

За традицією понтифік кожних 25 років закликає до паломництва і обіцяє відпущення гріхів.

Папа Франциск оголосив 2025 рік ювілейним на честь Надії
Папа Римський Франциск
Фото: EPA/UPG

Очільник Католицької церкви папа Франциск оприлюднив буллу щодо оголошення 2025 року ювілейним роком, присвяченим Надії.

Як пише Deutsche Welle, традиція відзначати кожну чверть століття ювілейний рік стартувала ще за часів Середньовіччя. Понтифік на честь цього закликає вірян до паломництва у Рим і обіцяє індульгенцію, тобто відпущення гріхів, за відвідування святих місць. Католикам в цей час надають доступ до місць поховань апостолів Петра та Павла. 

Обравши темою року Надію, Франциск закликав багаті держави пробачити борги бідним позичальникам, а також припинити непропоційне використання природніх ресурсів, яке шкодить навколишньому середовищу.

Для влади Рима новина від Папи навряд була радісною: місто потерпає від перевантаження та великої кількості незавершених будівництв та реновацій. Очікується, що на заклик понтифіка можуть відгукнутися близько 30 мільйонів паломників, що створить для італійської столиці величезні інфраструктурні проблеми. 

 

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