Папа Римський у вересні вирушить у подорож до Азії

Папа Франциск здійснить у вересні свою першу закордонну поїздку в цьому році.
Про це повідомляє Reuters.
Це буде найтриваліше турне за весь час його 11-річного папства.
Він з 2 по 13 вересня відвідає Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Тимор та Сінгапур.
Папа Франциск планує відвідати Джакарту з 3 по 6 вересня, Порт-Морсбі та Ванімо з 6 по 9 вересня, Ділі з 9 по 11 вересня та Сінгапур з 11 по 13 вересня.
В’єтнам, який був запропонований офіційними особами Ватикану як можливий подальший пункт призначення під час майже двотижневої подорожі до Азії та Океанії, не згадувався.
Пізніше, можливо, Папа Римський відвідає Бельгію.
- 9 березня Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.