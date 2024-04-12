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Папа Римський у вересні вирушить у подорож до Азії

Це буде найтриваліше турне за весь час його 11-річного папства. 

Папа Римський у вересні вирушить у подорож до Азії
Папа Римський Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Франциск здійснить у вересні свою першу закордонну поїздку в цьому році.

Про це повідомляє Reuters

Це буде найтриваліше турне за весь час його 11-річного папства. 

Він з 2 по 13 вересня відвідає Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Тимор та Сінгапур.

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Папа Франциск планує відвідати Джакарту з 3 по 6 вересня, Порт-Морсбі та Ванімо з 6 по 9 вересня, Ділі з 9 по 11 вересня та Сінгапур з 11 по 13 вересня.

В’єтнам, який був запропонований офіційними особами Ватикану як можливий подальший пункт призначення під час майже двотижневої подорожі до Азії та Океанії, не згадувався.

Пізніше, можливо, Папа Римський відвідає Бельгію.

  • 9 березня Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
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