Папа Римський у вересні вирушить у подорож до Азії

Це буде найтриваліше турне за весь час його 11-річного папства.

Папа Франциск здійснить у вересні свою першу закордонну поїздку в цьому році.

Про це повідомляє Reuters.

Це буде найтриваліше турне за весь час його 11-річного папства.

Він з 2 по 13 вересня відвідає Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Тимор та Сінгапур.

Папа Франциск планує відвідати Джакарту з 3 по 6 вересня, Порт-Морсбі та Ванімо з 6 по 9 вересня, Ділі з 9 по 11 вересня та Сінгапур з 11 по 13 вересня.

В’єтнам, який був запропонований офіційними особами Ватикану як можливий подальший пункт призначення під час майже двотижневої подорожі до Азії та Океанії, не згадувався.

Пізніше, можливо, Папа Римський відвідає Бельгію.